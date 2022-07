Hockey-Frauen fiebern WM-Halbfinale entgegen

Die deutschen Hockey-Frauen blicken mit Vorfreude dem ersten WM-Halbfinale seit zwölf Jahren entgegen. „Wir haben richtig viel Lust darauf, egal, was kommt, Lösungen dafür zu finden“, sagte Bundestrainer Valentin Altenburg am Freitag. Deutschland trifft am Samstag (21.30 Uhr/DAZN) im spanischen Terrassa auf den zweimaligen Weltmeister Argentinien.