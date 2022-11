Hockey-EM: Die Heim-EM in Hamburg live im Free-TV auf SPORT1

Damen-Bundestrainer Valentin Altenburg hat zwei Youngster berufen – Mali Wichmann (Club an der Alster) und Sara Strauss (Düsseldorfer HC) – und zehn Olympionikinnen: Torhüterin Nathalie Kubalski (Düsseldorfer HC), Viktoria Huse (Club an der Alster), Selin Oruz (Düsseldorfer HC), Cécile Pieper (HOC Gazellen, NED), Anne Schröder (Club an der Alster), Pia Maertens (RW Köln), Janne Müller-Wieland (UHC), Franzisca Hauke (HTHC) und Lisa Altenburg (Club an der Alster).