Grambusch strebt WM-Goldmedaille an

Zum Auftakt trifft das DHB-Team am Freitag in Bhubaneswar auf Japan, am 17. Januar geht es an gleicher Stelle gegen Titelverteidiger und Olympiasieger Belgien, zum Abschluss trifft die Mannschaft von Bundestrainer Andre Henning am 20. Januar in Rourkela auf Südkorea (alle 14.30 Uhr MEZ/DAZN).