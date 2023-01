Hockey-Märchen kurios: Deutscher WM-Held war früher Argentinien-Kapitän

Am heutigen Sonntagnachmittag um 14.30 Uhr steigt das Finale der WM in Indien gegen Belgien, Deutschland greift nach dem ersten Gold seit 17 Jahren. Dank eines Mannes, der bis vor einigen Jahren noch ein Rivale der deutschen Asse war. ( NEWS: Alles zum Hockey )

Gonzalo Peillat war früher Kapitän Argentiniens

Peillat fand deutsche Anfrage zunächst „absurd“

Das Thema kam auf die Agenda, weil Peillat seit 2016 in Deutschland lebt und für den Mannheimer HC in der Bundesliga spielte. Vor diesem Hintergrund fragte der DHB an - zur Überraschung Peillats: „Ich fand es vollkommen absurd, für eine andere Nation aufzulaufen“, erinnerte er sich in der Welt am Sonntag an seine erste Reaktion.