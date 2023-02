Hockey: Harvestehude mit Hauke im Finale

Frankfurt am Main (SID) - Der Harvestehuder THC um Hockey-Rekordnationalspieler Tobias Hauke hat das Endspiel um die deutsche Hallenmeisterschaft erreicht. Im Halbfinale in Frankfurt/Main siegten die Hamburger 5:3 (2:2) gegen den Titelverteidiger Mannheimer HC. Hauke, der im Sommer seine Feldhockey-Karriere beendet hatte und seine letzte Hallensaison spielt, führte sein Team mit einem Doppelpack in das Finale.

Im Endspiel am Sonntag (14.45 Uhr/SPONTENT auf Twitch.tv) treffen Hauke und Co. nun in einem Hamburger Stadtduell auf den Club an der Alster. Dieser setzte sich im Anschluss mit 7:6 (2:1) gegen den Berliner HC durch.