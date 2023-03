Flüchtlingsunglück: Frühere Nationalspielerin unter Opfern

Zu den 67 Todesopfern des Flüchtlingsunglücks in Süditalien zählt auch die ehemalige Kapitänin der pakistanischen Hockey-Frauennationalmannschaft. Die 27-jährige Shahida Raza war an Bord des vom türkischen Izmir abgefahrenen Fischkutters, der am Sonntag vor der Küste der süditalienischen Stadt Crotone verunglückte. Das berichten italienische Medien.