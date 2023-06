Pro League: Hockey-Frauen bezwingen Neuseeland

Gegen den Tabellenvorletzten Neuseeland hatte es keine zwei Spielminuten gedauert, da brachte Hanna Granitzki die DHB-Frauen in Front. Vorausgegangen war ein gegnerischer Fehler im Aufbauspiel. In der Folge blieben die Vize-Europameisterinnen spielbestimmend, ohne sich weitere zwingende Torchancen zu kreieren.

"Gerade nach Ballgewinnen können wir noch schneller sein", sagte Bundestrainer Altenburg in der Halbzeitpause - doch kurz nach Wiederbeginn nutzten die Neuseeländerinnen dank Hannah Cotter (34.) ihre erste gute Möglichkeit. Die "Danas" schlugen zurück, zunächst per Strafecke durch Sonja Zimmermann (40.), ehe Lena Micheel (50.) den Endstand besorgte.

Beim Aufenthalt in Amsterdam bestreiten die deutschen Frauen insgesamt vier Partien, wie bei den DHB-Männern geht es dabei jeweils gleich zweimal gegen die Niederlande und Neuseeland. Vor der Heim-EM in Mönchengladbach (19. bis 27. August) wartet in der Pro League eine weitere Station in Antwerpen.