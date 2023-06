Schläfrige Hockey-Männer bezwingen Neuseeland - Pleite für die Frauen

Nach einer verschlafenen ersten Halbzeit haben die deutschen Hockey-Weltmeister zum Auftakt des Pro-League-Turniers in Amsterdam doch noch einen 4:3 (1:3)-Erfolg gegen Schlusslicht Neuseeland gefeiert. Für die Frauen setzte es dagegen in der ersten Partie gegen Olympiasieger Niederlande eine klare 0:5 (0:3)-Niederlage.

Torschützen für die Männer-Mannschaft von Bundestrainer Andre Hennig waren zweimal Justus Weigand sowie Marco Miltkau und Gonzalo Peillat, der mit der ersten deutschen Strafecke in der 59. Minute den Siegtreffer erzielte. In der zweiten Begegnung in Amsterdam trifft die deutsche Mannschaft am Samstag (17.40 Uhr) auf Gastgeber Niederlande. Die Männer und Frauen treffen in Amsterdam jeweils zweimal auf die Niederlande und Neuseeland.