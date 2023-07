Hockey: ARD und ZDF übertragen deutsche EM-Spiele

Die Spiele der deutschen Hockeynationalmannschaften bei der am 18. August beginnenden Europameisterschaft in Mönchengladbach werden im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen. Wie der Deutsche Hockey-Bund (DHB) am Mittwoch mitteilte, werden die Vorrundenpartien und mögliche Halbfinals der deutschen Teams im Livestream sowie in den Mediatheken von ARD und ZDF zu sehen sein. Finalspiele würden live in den linearen Programmen der Sender gezeigt.