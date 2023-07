Hockey-EM der Männer und Frauen LIVE auf SPORT1 Extra

Hockey-Europa schaut nach Mönchengladbach, hier spielen vom 18. bis 27. August bei der Feldhockey-EM die besten Teams der Herren und Damen um Gold, Silber und Bronze – und mit der Multisport-Streaming-Plattform SPORT1 Extra sind die Fans mittendrin.

Der Turnierpass beinhaltet alle 40 Spiele der Hockey-EM und wird für 19,99 Euro angeboten – in Kürze buchbar über http://www.sport1extra.de . Bei den Herren geht das deutsche Team, aktuell Weltmeister und Vize-Europameister, als einer der Favoriten ins Turnier, die deutschen Frauen sind Vize-Europameisterinnen als auch WM-Vierte und hoffen nun auf den großen Coup vor heimischem Publikum.

Niclas Thiel, Kaufmännischer Vorstand Deutscher Hockey-Bund e.V. „Wer die Hockey-WM der Herren im Januar in Indien verfolgt hat, weiß wie nervenaufreibend und spannend Hockey auch vor dem heimischen Bildschirm sein kann. Wir freuen uns, dass wir mit SPORT1 einen starken Partner in der deutschen Sportmedienlandschaft gefunden haben, der das gesamte Turnier live auf SPORT1 Extra übertragen wird. Zusätzlich wird die Berichterstattung über die verschiedenen Kanäle von SPORT1 zur Steigerung der Aufmerksamkeit der Hockey-EM und unserer Sportart beitragen.“

Annika Rody, Director Media Rights bei SPORT1, ergänzt: „Wir sind im August die Anlaufstelle für die deutschen Hockey-Fans und zeigen zur Heim-EM alle 40 Live-Partien auf SPORT1 Extra. Damit schaffen wir dem Turnier eine tolle Bühne.“

Deutsches Damenteam visiert dritten EM-Titel an

Das deutsche Hockeynationalteam der Damen träumt bei der EM im eigenen Land von Gold, nach dem 2. Platz bei der EM 2021 in den Niederlanden und 2019 in Belgien. In ihrer Gruppe bekommen es die „Danas“ mit Schottland, England und Irland zu tun.

Auftakt für Deutschland ist am Freitag, 18. August, live ab 19:30 Uhr mit der Partie gegen Schottland ( zum Spielplan ). In Gruppe A messen sich Belgien, Italien, die Titelverteidigerinnen aus den Niederlanden und Spanien. Die jeweils beiden besten Teams der Gruppe ziehen ins Halbfinale ein.

Das große Finale steht am Samstag, 26. August, live ab 14:45 Uhr auf dem Programm. Angeführt von den beiden Kapitäninnen Nike Lorenz und Sonja Zimmermann will das Team von Bundestrainer Valentin Altenburg alles daransetzen, wie 2021 und 2019 im Finale dabei zu sein und am Ende diesmal auch zu jubeln. Es wäre der dritte EM-Titel für die deutschen Frauen.

Kann die Herren-Mannschaft nach dem WM-Triumph in Indien auch bei der EM glänzen?

Auch die Feldhockey-Europameisterschaft der Herren 2023 findet nach 2011 erstmals wieder vor heimischer Kulisse im Hockeypark Mönchengladbach statt. In Gruppe B trifft Deutschland auf Titelverteidiger Niederlande, Frankreich und Wales. Das deutsche Herren-Team startet am Samstag, 19. August, live ab 18:00 Uhr mit der Aufgabe gegen Wales in das Turnier ( zum Spielplan ). Das bereits ausverkaufte Herren-Endspiel ist am Sonntag, 27. August, live ab 15:00 Uhr zu sehen.

In Gruppe A stehen sich Olympiasieger Belgien, England, Österreich und Spanien im Kampf um den Einzug ins Halbfinale gegenüber. Zuletzt legten die DHB-Herren von Bundestrainer André Henning eine herausragende Leistung bei der Hockey-WM im Januar hin, bei der am Ende der Titel gefeiert werden konnte. Das Finalspiel gewann Deutschland mit 5:4 (3:3) im Penalty-Shootout gegen Titelverteidiger Belgien. Torhüter Jean-Paul Danneberg konnte damals den entscheidenden Penalty parieren.

Mit insgesamt acht EM-Titeln ist die Herrenauswahl des Deutschen Hockey-Bundes Rekordsieger. Bei der letzten EM verpasste die Mannschaft den Titel denkbar knapp. Erst im Penalty-Shootout musste sich das deutsche Team gegen die Niederlande mit 1:4 (2:2) geschlagen geben. Zum bisher letzten Mal konnte Deutschland den EM-Titel im Jahr 2013 holen – unter anderem noch mit dem damaligen Kapitän Moritz Fürste.

Das bietet SPORT1 Extra

Hier sind sportbegeisterte Zuschauer:innen #mittendrin in ihren Lieblings-Sportarten: Die Multisport-Streaming-Plattform SPORT1 Extra bietet im Web und Mobile auf sport1extra.de ein umfangreiches Livestream- und On-Demand-Angebot an Sportarten und Wettbewerben. Auf SPORT1 Extra stehen für die User entsprechend ihrer Themen- und Nutzungspräferenzen vielfältige flexible und kundenfreundliche Angebots- und Preismodelle zur Verfügung – ob Pay-per-View für einzelne Events oder Liga- und Klub-Pass.

Eines der Highlights im Angebotsportfolio ist die Volleyball Bundesliga der Frauen: Alle Partien der 1. Bundesliga und der 2. Bundesliga Nord und Süd werden live und exklusiv auf SPORT1 Extra im Pay-Abo oder als Pay-per-View angeboten. Über Volleyball hinaus werden auf SPORT1 Extra unter anderem auch Event-Streams aus dem Programm des Pay-TV-Senders SPORT1+ einzeln als Pay-per-View-Option angeboten – darunter ausgewählte Partien der prestigeträchtigen Major League Baseball (MLB) und Spitzenfußball aus Europa und Südamerika.