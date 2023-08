Gewitter: Halbfinale der Hockey-Männer beginnt später

Das schlechte Wetter mit Gewittern und Starkregen wirbelt den Spielplan bei der Hockey-EM in Mönchengladbach durcheinander. Das Halbfinale der deutschen Männer gegen England am Freitag ist ebenfalls betroffen, als neue Startzeit wurde 21.15 Uhr (LIVE auf SPORT1 Extra) festgelegt. Bleibt es dabei, würde das Duell also nur 15 Minuten später als geplant beginnen.