Nach Olympia-Quali: Hockey-Weltmeister auch Turniersieger

Mit dem Olympiaticket in der Tasche haben die deutschen Hockey-Weltmeister auch das Finale des Qualifikationsturniers im Oman gewonnen. Die Mannschaft von Bundestrainer Andre Henning bezwang Großbritannien beim sportlich bedeutungslosen Schaulaufen am Sonntag 1:0 (0:0). Routinier Martin Zwicker (56.) erzielte das späte Siegtor nach einer Strafecke.

Die Teilnahme an den Sommerspielen in Paris hatten die Weltmeister bereits durch ihren Halbfinalsieg gegen Pakistan (4:0) perfekt gemacht. „Ich bin extrem stolz, wie die Jungs den riesigen Druck mit so hoher Qualität aufgelöst haben“, sagte Henning.