Hockey: Köln verliert dramatisch, Mannheim im EHL-Finale

Der deutsche Männer-Meister Rot-Weiss Köln hat das Finale der Euro Hockey League in einer dramatischen Partie verpasst, die Frauen des Mannheimer HC greifen dagegen an Ostermontag in Amstelveen nach dem größten Titel ihrer Vereinsgeschichte. Köln unterlag im Halbfinale am Sonntag dem SV Kampong aus Utrecht mit 5:6 nach Shootout.