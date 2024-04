Revolution bei der Hockey-EM: Mehr Nationen, nur K.o.-Spiele

Die Hockey-Europameisterschaften werden ab 2027 in einem veränderten Turniermodus stattfinden. Wie der Europäische Hockey-Verband (EHF) am Donnerstag mitteilte, werden in Zukunft zwölf statt acht Mannschaften an den Turnieren teilnehmen. Zudem gibt es ein neues K.o.-Format. Die Änderungen gelten für Frauen und Männer.