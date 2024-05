Hockey: Final-Four mit Überraschungspotenzial

Bei den Männern fehlt der Dauerchampion im Final-Four, bei den Frauen treffen sich alte Bekannte im Halbfinale wieder: Am Sonntag werden in Bonn die deutschen Feldhockey-Meister gekürt. Erstmals seit 2008 nicht im Halbfinale steht mit Rot-Weiss Köln der Meister der vergangenen drei Jahre. Der elfmalige Champion war im Viertelfinale am Crefelder THC gescheitert, die damit erstmals seit 2015 im Final-Turnier stehen.

Dort treffen die Krefelder auf den Mannheimer HC (16.15 Uhr), der zuletzt 2017 den Pokal gen Himmel gestreckt hatte. Den ersten Titel der Vereinsgeschichte peilt derweil der Hamburger Polo Club an, der erst 2018 in die 1. Liga aufgestiegen war und 2022 im Finale an Köln gescheitert war. Im Derby-Halbfinale treffen die Hamburger am Samstag (18.30 Uhr) auf den Club an der Alster, der ebenfalls in der Hansestadt ansässig ist.