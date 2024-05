Hockey: Mannheim und Düsseldorf im Frauenfinale

In diesem Jahr geht es um eine neue Schale - ausgerechnet zwischen Mannheim und Düsseldorf. Der MHC setzte sich beim Finalturnier in Bonn im Halbfinale gegen Rot-Weiss Köln mit 3:2 nach Penaltyschießen durch. Nach 60 Minuten hatte es 1:1 gestanden. Düsseldorf gewann gegen den Club an der Alster 3:0. Das Finale steigt am Sonntag um 11.30 Uhr.