Deutsche Hockey-Weltmeister feiern Kantersieg gegen Irland

Die deutschen Hockey-Weltmeister haben sich in der Pro League in London für die ernüchternde Niederlage gegen Indien rehabilitiert und gegen Tabellenschlusslicht Irland einen klaren Sieg eingefahren. Das Team von Bundestrainer Andre Henning setzte sich beim zweiten Spiel der wichtigen Vorbereitungsetappe für Olympia in Paris 7:0 (3:0) durch.