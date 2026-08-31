Hockey-WM-Gold: Henning droht: Ich tret euch zur Party!

SID 31.08.2026 • 05:30 Uhr Die deutschen Hockey-Männer holen historisches WM-Gold - der Bundestrainer will persönlich darauf achten, dass dieser Erfolg gefeiert wird.

André Henning war zwar nicht in die Party-Pläne seiner WM-Helden eingeweiht, eines wusste der Erfolgstrainer der deutschen Hockey-Männer schon vor Beginn der wilden Nacht dafür umso besser.

Nach all den Jahren, Monaten und Wochen des harten Trainings für das insgesamt vierte deutsche WM-Gold müsse man „auch mal loslassen“, erklärte Henning bei MagentaTV und ergänzte lachend: „Wenn ich noch jemandem in den Hintern treten muss, dass sie es tun, dann werde ich sie zur Party treten, ja.“

Henning jubelt über WM-Back-to-Back

Generell halte er sich im Vorfeld zurück, erklärte Henning am Sonntag nach dem nervenaufreibenden 1:0 (0:0) gegen Spanien im Finale: „Ich sage immer, plant gerne irgendwas mit irgendwelchen Leuten im Hintergrund, ich will nichts hören“. Irgendetwas werde stattfinden, versicherte der Coach, schließlich sei WM-Gold „ein Lebensprojekt, wie oft wirst du Weltmeister? Okay, manche vielleicht zweimal“, sagte Henning und lachte: „Aber eigentlich ist das fast ein Once-in-a-Lifetime-Moment.“

Durch den Sieg gegen die Spanier, die dem DHB-Team in der Zwischenrunde die einzige Niederlage im Turnier zugefügt hatten, zog Deutschland nicht nur mit WM-Rekordsieger Pakistan gleich, sondern verteidigte als erste Nation bei den Männern zum zweiten Mal seinen Titel. 2002 und 2006 feierte die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) einen Back-to-Back-Erfolg, das Kunststück wiederholten Henning und Co. mit dem Triumph von 2023 und dem Sieg von Sonntag nun.