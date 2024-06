Hockey-Frauen unterliegen Australien im Shootout

Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft der Frauen hat bei der Pro League in London im sechsten Spiel die erste Niederlage kassiert. Die Mannschaft von Bundestrainer Valentin Altenburg unterlag dem WM-Dritten Australien mit 5:6 nach Penaltyschießen. Dabei verspielte Deutschland in der regulären Spielzeit eine 2:0-Führung.

In London steht für die DHB-Frauen zunächst noch die Revanche gegen Australien (Dienstag) auf dem Programm. Danach folgt am Mittwoch zum Abschluss der Olympia-Vorbereitungsmaßnahme in England ein Duell mit China. Nach Platz vier 2021 in Tokio ist bei den Sommerspielen in Paris (26. Juli bis 11. August) eine Medaille das Ziel.