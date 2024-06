Pro League: Deutsche Hockey-Teams weiter auf Erfolgsweg

In der Olympia-Vorbereitung machen die DHB-Mannschaften Fortschritte.

In der Olympia-Vorbereitung machen die DHB-Mannschaften Fortschritte.

Für die deutschen Hockey-Nationalteams verläuft die Olympia-Vorbereitung bei der Pro League in London weiter erfreulich. Im Männer-Wettbewerb feierte die Weltmeister-Mannschaft des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) gegen Irland im zweiten Duell drei Tage nach dem 7:0 gegen das Team von der „Grünen Insel“ mit 3:0 (0:0) auch den zweiten Turniersieg in Folge. Sogar schon das dritte Spiel in London nacheinander entschieden die DHB-Frauen gegen die USA mit 2:0 (1:0) für sich.