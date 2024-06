Pro-League-Fehlstart für Hockey-Weltmeister Deutschland

Für die deutschen Hockey-Weltmeister hat der nächste Abschnitt in der Pro League der Männer in London mit einem ernüchternden Misserfolg begonnen. Das Team von Bundestrainer Andre Henning musste sich zu Beginn der wichtigen Vorbereitungsetappe für die Sommerspiele in Paris dem Olympia-Dritten Indien besonders aufgrund seiner mangelnden Chancenverwertung mit 0:3 (0:1) geschlagen geben.

Henning sprach nach Spielende auf der Verbandshomepage mit Blick auf den engagierten Auftritt seiner Mannschaft von einer „zufriedenstellenden“ Leistung, haderte aber zugleich mit den vielen ungenutzten Torgelegenheiten: „Ich habe selten ein Match gesehen, in dem das Ergebnis so wenig mit dem Spiel zu tun hatte. Wir hatten mehr als doppelt so viele Kreiseintritte genau wie auch Ballgewinne in interessanten Zonen, dazu unglaubliche 9:1 Ecken. Richtung Schusskreis und auch bei den Ecken haben uns dann aber die Konsequenz, technische Qualität und natürlich auch ein wenig viel Spielglück gefehlt.“

Auch für den Mannheimer Paul-Philipp Kaufmann fühlte sich der Dämpfer „nicht wie ein 0:3″ an: „Auf dieser Leistung können wir aufbauen.“

Sieben weitere Spiele für das DHB-Team

Bis zum 12. Juni (Mittwoch) stehen auf der Insel für die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) noch sieben weitere Begegnungen auf dem Programm. Schon am Sonntag und am Mittwoch ist Irland in einem Doppelpack nächster Gegner von Hennings Spielern. Weitere Kontrahenten für das DHB-Team sind danach jeweils zweimal Spanien, der Olympia-Zweite Australien sowie erneut Ex-Weltmeister Indien.

Das deutsche Team hatte in der zweiten Februar-Hälfte in der Auftaktrunde der Pro-League-Serie zwei Erfolge gegen Olympiasieger Belgien feiern können. Den beiden Prestigesiegen standen allerdings auch zwei Niederlagen gegen Argentinien nach Penaltyschießen gegenüber.