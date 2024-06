Pro League: Hockey-Frauen weiter ungeschlagen

von SID 08.06.2024 • 12:54 Uhr Die Olympia-Vierten von Tokio sind auf der Insel noch ungeschlagen.

Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft der Frauen hat beim Pro-League-Turnier in London zusätzliches Selbstvertrauen für den nahenden Olympia-Wettbewerb in Paris getankt. Die an der Themse weiter ungeschlagenen Spielerinnen von Bundestrainer Valentin Altenburg setzten sich gegen Indien in ihrer fünften von insgesamt acht Begegnungen nach einem frühen 0:2-Rückstand noch mit 4:2 (1:2) durch.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die erfolgreiche Aufholjagd der Olympia-Vierten von Tokio im zweiten Duell mit den Inderinnen in London leitete Viktoria Huse mit einem Doppelpack (23. und 32.) ein. Für die Entscheidung zugunsten der Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) sorgten Stine Kurz (51.) und Jule Bleuel (55.). Den ersten Vergleich mit der Mannschaft vom Subkontinent hatte Altenburgs Team am Monatsanfang zu Beginn des zweiten Abschnitts der Pro-League-Saison 3:1 gewonnen.

In London stehen für die DHB-Frauen zunächst noch zwei Duelle mit Australien (Sonntag und Dienstag) auf dem Programm. Danach folgt am Mittwoch zum Abschluss der Olympia-Vorbereitungsmaßnahme in England das Match gegen China, gegen das die deutsche Mannschaft ihr erstes Spiel am vergangenen Donnerstag mit 3:2 für sich entschieden hatte.