Pro League: Hockey-Herren und -Frauen bezwingen Indien

Die deutschen Hockey-Nationalmannschaften haben beim Pro-League-Turnier in London Selbstvertrauen für die Olympischen Spiele getankt. Die Weltmeister-Mannschaft des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) trat im Männer-Wettbewerb gegen Indien an und revanchierte sich durch ein 3:2 (2:1) für die 0:3-Pleite vor einer Woche. Die an der Themse weiter ungeschlagenen Spielerinnen von Bundestrainer Valentin Altenburg hatten sich vorher ebenfalls gegen Indien nach einem frühen 0:2-Rückstand noch mit 4:2 (1:2) durchgesetzt.

Die Treffer für das Team von Männer-Bundestrainer Andre Henning erzielten Gonzalo Peillat (2. und 33.) sowie Christopher Rühr (10.). Schon am Sonntag (18.15 Uhr) ist der WM-Champion, der nun drei der fünf Spiele in London für sich entschieden hat, wieder gegen Australien gefordert.

In London stehen für die DHB-Frauen zunächst noch zwei Duelle mit Australien (Sonntag und Dienstag) auf dem Programm. Danach folgt am Mittwoch zum Abschluss der Olympia-Vorbereitungsmaßnahme in England das Match gegen China, gegen das die deutsche Mannschaft ihr erstes Spiel am vergangenen Donnerstag mit 3:2 für sich entschieden hatte.