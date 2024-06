Pro League: Hockey-Weltmeister unterliegen Spanien

Die deutschen Hockey-Männer haben bei der Pro League in London einen Rückschlag hinnehmen müssen, während sich die Frauen weiter in Olympia-Form präsentieren. Nach zuletzt zwei Siegen in Folge unterlag die Weltmeister-Mannschaft des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) im Wettbewerb der Männer Spanien klar mit 0:3 (0:1). Die DHB-Frauen gewannen durch ein 3:2 (1:1) gegen China das vierte Spiel in Serie.