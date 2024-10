Hockey: Altenburg nicht mehr Frauen-Bundestrainer

Valentin Altenburg ist nicht länger Trainer der Hockey-Nationalmannschaft der Frauen. Die Trennung "im Hinblick auf die Neuausrichtung" des Teams, das bei den Olympischen Spielen das Viertelfinale erreicht hatte, gab der Deutsche Hockey-Bund (DHB) am Mittwoch in einer knappen Mitteilung bekannt. Darin hieß es weiter, Altenburg (43) habe erklärt, "zukünftig nicht mehr als Bundestrainer zur Verfügung stehen zu wollen". Die Nachfolge ist noch offen.

"Wir schätzen Vali sehr und danken ihm für die hervorragende Arbeit der letzten Jahre für die Damen-Nationalmannschaft", sagte DHB-Präsident Henning Fastrich: "Wir müssen uns jetzt in Ruhe hinsetzen und uns Gedanken über die Neuaufstellung des Bereichs machen. Es ist in jedem Fall unser Interesse, dass Valentin dem Deutschen Hockey-Bund an verantwortlicher Stelle erhalten bleibt."