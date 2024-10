Hockey-Männer verlieren zweiten Test gegen Indien

Deutschland kann nicht an das erfreuliche erste Aufeinandertreffen mit Indien anknüpfen. Die DHB-Auswahl startet erneut stark, doch am Ende setzt sich Indien 5:3 durch.

Deutschland kann nicht an das erfreuliche erste Aufeinandertreffen mit Indien anknüpfen. Die DHB-Auswahl startet erneut stark, doch am Ende setzt sich Indien 5:3 durch.

Deutschlands Hockey-Männer haben den zweiten Härtetest gegen Indien nach den Olympischen Sommerspielen verloren. Das Weltmeisterteam von Bundestrainer Andre Henning musste sich bei der erneuten Neuauflage des olympischen Halbfinals von Paris mit 3:5 (1:0) geschlagen geben. Am Vortag hatte sich Deutschland an selber Stelle in Neu-Delhi 2:0 gegen den Gastgeber durchgesetzt.