Hockey: Spiele der deutschen Nationalmannschaften bei Magenta

Der Deutsche Hockey-Bund (DHB) und die Telekom haben sich auf eine umfangreiche Zusammenarbeit bis 2026 geeinigt. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, umfasst die Vereinbarung alle Spiele der deutschen Männer- und Frauen-Nationalmannschaft in der FIH Pro League, die Heim-EM 2025 in Mönchengladbach und die Hallen-Hockey-EM 2026 der Männer in Heidelberg.