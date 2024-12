Hockey: Auch Schröder beendet Nationalmannschaftskarriere

Schröder lief in ihrer Karriere insgesamt 243 Mal für die Auswahl des Deutschen Hockeybundes (DHB) auf - die lautstarke Anführerin gehört damit zu den Top-Ten der Nationalspielerinnen. Sie habe in ihrer Karriere "viele Ups und noch mehr Downs" erlebt, schrieb Schröder: "Ich glaube nur durch so viele Downs in unserer Danas Achterbahnfahrt konnte ich lernen was neben dem Gewinnen wirklich wichtig ist: die Menschen um dich herum."