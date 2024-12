Hockey: Deutschland kassiert nächste Pleite in Pro League

Der Weltmeister muss sich Belgien zum zweiten Mal geschlagen geben. Insgesamt ist es die dritte Niederlage in der jungen Saison.

Deutschlands Hockey-Männer haben in der Pro League die nächste Niederlage kassiert. Das Weltmeisterteam von Bundestrainer Andre Henning verlor am Montag zum zweiten Mal in der laufenden Saison gegen Belgien. Das deutliche 3:6 (2:2) gegen den Vize-Weltmeister bedeutete zugleich die dritte Niederlage im vierten Spiel der laufenden Spielzeit.