Achtungserfolg für Hockey-Männer

Deutschlands Hockey-Männer feiern in Amsterdam einen 3:2-Erfolg gegen die Niederlande und holen den ersten Sieg in der neuen Pro-League-Saison.

Deutschlands Hockey-Männer haben mit einem Statementsieg den ersten Erfolg in der neuen Pro-League-Spielzeit gefeiert. Das Weltmeisterteam von Bundestrainer Andre Henning bezwang nach zwei Niederlagen zum Saisonstart am Samstag in Amsterdam Olympiasieger Niederlande 3:2 und nahm damit zumindest eine kleine Revanche für die Finalniederlage bei den Sommerspielen in Paris.