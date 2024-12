Lorenz über Karriere: "Krasses Doppelleben"

Die bisherige Kapitänin hat mit 27 Jahren ihre Nationalmannschafts-Karriere beendet - und übt Kritik am Sportsystem in Deutschland.

Die zurückgetretene Hockey-Nationalspielerin Nike Lorenz (27) hat ihr frühes internationales Karriereende auch mit Problemen in der Sportförderung in Deutschland begründet. Sie sei „ausgelaugt“, sagte die bisherige Kapitänin des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) dem SID am Mittwoch: „Dadurch, dass wir absolute Amateure sind, aber eigentlich Profisport betreiben.“