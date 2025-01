DHB nominiert Kader für Hallen-WM

Der Deutsche Hockey-Bund (DHB) hat seine beiden Kader für die Hallen-Weltmeisterschaften in Kroatien (3. Februar bis 9. Februar) bekannt gegeben. Im Aufgebot der Männer stehen in Torhüter Joshua Onyekwue Nnaji, Tom Schmidt-Didlaukies, Jakob Brilla und Ben Hasbach auch vier Spieler, die mit der deutschen U21 bei der Feld-WM 2023 den Titel gewannen.

Bei der vergangenen Hallen-WM in Südafrika waren 2023 aufgrund eines straffen Terminplans in diesem Zeitraum keine deutschen Teams an den Start gegangen. In Kroatien ist nun sowohl die Männer- als auch die Frauen-Mannschaft des DHB wieder dabei. Das Männer-Team wird dabei von Matthias Witthaus und Jan Philipp Rabente betreut, Dominic Giskes und Markus Weise bilden das Trainerduo für die Frauen-Mannschaft. - Die Kader für die Hallen-WM im Überblick: