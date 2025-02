Am Ort des WM-Triumphs: DHB-Männer schlagen Indien deutlich

Deutschlands Hockey-Männer haben an einem für sie geschichtsträchtigen Ort ihren zweiten Sieg der laufenden Pro-League-Saison gefeiert. Rund zwei Jahre nach dem Gewinn des dritten WM-Titels in Bhubaneswar besiegte das Weltmeisterteam von Bundestrainer André Henning Gastgeber Indien an selber Stelle mit 4:1 (2:1). Vor dem Rückspiel am Mittwoch steht die DHB-Auswahl mit nun sieben Punkten aus fünf Spielen im Tabellenmittelfeld.

Bereits am Mittwoch (12.45 Uhr MEZ/MagentaSport) bekommt die indische Auswahl an gleicher Stelle die Chance zur Revanche. Für die Deutschen folgen in Indien danach noch zwei Spiele gegen Irland (24./25. Februar), ehe es in der Pro League Mitte Juni in London mit zwei Partien gegen England weitergeht.