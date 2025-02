Hallen-WM: DHB-Frauen folgen Männerteam ins Halbfinale

Die deutschen Hockey-Frauen dürfen bei der Hallen-Weltmeisterschaft in Kroatien weiter vom ersten Titel seit sieben Jahren träumen. Das Team des Trainerduos Dominic Giskes und Markus Weise setzte sich im Viertelfinale gegen Thailand mit 7:1 (2:1) durch und folgte damit dem deutschen Männerteam ins Halbfinale. In der Vorschlussrunde wartet am Samstag nun Nachbar Österreich (ab 18.20 Uhr).

In der Gruppenphase hatten die deutschen Frauen hohe Siege gegen Neuseeland (9:1), Australien (7:0) und Namibia (8:1) in der Gruppe C gefeiert. Die deutschen Teams peilen bei dem Turnier jeweils den Titel an. Die DHB-Männer, die am Nachmittag gegen Polen den Halbfinaleinzug klar machten, hatten sich zuletzt 2011 WM-Gold in der Halle gesichert, die Frauen 2018.