Hallen-WM: DHB-Frauen sichern sich Gruppensieg

Philin Bolle gelang ein Dreierpack, Ines Wanner traf doppelt, die weiteren Tore erzielten Teresa Martin-Pelegrina, Maja Weber und Katharina Kiefer im kroatischen Porec. Zuvor hatte Deutschland auch Neuseeland (9:1) und Australien (7:0) in der Gruppe C geschlagen. Mit nun neun Punkten auf dem Konto sicherten sich die DHB-Frauen auch den Gruppensieg, die Männer waren am Tag zuvor ebenfalls als Spitzenreiter in die Runde der letzten Acht eingezogen.