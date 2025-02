Hallen-WM: Hockey-Frauen vorzeitig im Viertelfinale

Ines Wanner glänzte mit einem Dreierpack, die weiteren Treffer für die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) erzielten Elisa Gräve, Philin Bolle, Marie-Ida Köllinger und Fenja Poppe im kroatischen Porec. Am Montag hatten die DHB-Frauen zum Auftakt gegen Neuseeland gewonnen (9:1). Mit nun sechs Punkten führt Deutschland die Tabelle der Gruppe C weiter an und ist von den ersten beiden Plätzen nicht mehr zu verdrängen. Zum Abschluss der Vorrunde trifft die Mannschaft von Giskes und Weise am Donnerstag (13.30 Uhr) noch auf Namibia.