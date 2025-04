Euro Hockey League: Düsseldorf scheitert im Halbfinale

Die deutschen Meisterinnen sind in der Runde der letzten Vier chancenlos. Das Finale findet ohne deutsche Beteiligung statt.

Die deutschen Meisterinnen sind in der Runde der letzten Vier chancenlos. Das Finale findet ohne deutsche Beteiligung statt.

Die Frauen des Düsseldorfer HC haben bei der Euro Hockey League das Finale verpasst. Die deutschen Meisterinnen unterlagen im Halbfinale des Finalturniers Braxgata HC aus Belgien mit 0:3 (0:1). Das Endspiel der europäischen Königsklasse im niederländischen ‚s-Hertogenbosch steigt am Montag (16.00 Uhr/DYN).

Die Düsseldorferinnen um Nationalspielerin Selin Oruz treten am Montag (9.15 Uhr/DYN) im Spiel um Platz drei an, diesen hatte das Team schon 2023 erreicht. Düsseldorf war der letzte deutsche Vertreter im Wettbewerb, Mannheim war im Viertelfinale am belgischen Topteam Gantoise HC gescheitert (0:3). Die Endrunde der Männer fand ohne deutsche Beteiligung statt.