Hockey-Männer erfolgreich - Frauen unterliegen Belgien

Für den Olympia-Zweiten von Paris ist es bereits der vierte Sieg in Folge in der Pro League.

Für den Olympia-Zweiten von Paris ist es bereits der vierte Sieg in Folge in der Pro League.

Die deutschen Hockey-Männer haben in der Pro League den vierten Sieg in Serie gefeiert. Der Olympia-Silbermedaillengewinner bezwang in London Gastgeber England mit 3:2, am Tag zuvor wurde derselbe Gegner im Penaltyschießen bezwungen.