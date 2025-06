Hockey-Männer siegen - Zwicker neuer Rekordnationalspieler

SID 25.06.2025 • 21:33 Uhr Die deutschen Hockeymänner haben an einem historischen Abend einen höchst überzeugenden Sieg in der Pro League gefeiert. In der Pro League gelingt der zweite Sieg gegen Australien.

Die deutschen Hockeymänner haben an einem historischen Abend einen höchst überzeugenden Sieg in der Pro League gefeiert. Im 336. Länderspiel von Martin Zwicker, der sich in Berlin zum Rekordnationalspieler aufschwang, schlug der Weltmeister Topteam Australien mit 5:0 (4:0). Die Frauenauswahl des Deutschen Hockeybundes (DHB) holte indes einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf.

Vor Beginn der Partie wurde der gebürtige Berliner Zwicker von seinem Heimpublikum gefeiert. Der 38-Jährige hatte 2008 sein Länderspieldebüt gegeben, nun verdrängte er Matthias Witthaus von der Spitze der Rekordliste. Zwicker wurde mit dem DHB-Team 2023 Weltmeister, in Rio 2016 gewann er olympisches Bronze, 2024 in Paris holte er bei den Sommerspielen Silber mit der Mannschaft.

Sein Team bereitete dem Routinier im Anschluss ein würdiges Rekordspiel. Benedikt Schwarzhaupt (5.), Malte Hellwig (13./26.), Moritz Ludwig (19.) und Raphael Hartkopf (36.) trafen gegen enttäuschende Australier, die Deutschland bereits am Dienstag mit 3:2 besiegt hatte. Am Wochenende stehen die abschließenden Pro-League-Spiele gegen England an. Tabellenplatz eins und damit die vorzeitige WM-Qualifikation kann das DHB-Team aber nicht mehr erreichen.

Zimmermann führt Frauen zum Erfolg

Zuvor hatte Topspielerin Sonja Zimmermann die Frauen zu einem wichtigen 2:1 (1:0)-Erfolg gegen China geführt. Nach dem 1:0 durch Felicia Wiedermann (23.) und dem zwischenzeitlichen Ausgleich der Asiatinnen durch Zeng Xueling (36.), erzielte die 26-Jährige vom Mannheimer HC in der 49. Minute per Siebenmeter den Siegtreffer.

