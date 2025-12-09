1:4-Schock! DHB-Herren starten mit Belgien-Klatsche in Pro League

SID 09.12.2025 • 14:23 Uhr Bei der Neuauflage des WM-Finals von 2023 hat die Welt- und Europameistermannschaft von Bundestrainer André Henning klar das Nachsehen.

115 Tage nach dem goldenen Abschluss der Heim-EM sind die deutschen Hockey-Männer mit einer deutlichen Niederlage in die neue Saison der Pro League gestartet. Der Welt- und Europameister unterlag Belgien in Irlands Hauptstadt Dublin mit 1:4 (0:2). Für die Mannschaft von Bundestrainer André Henning, der neben zwölf Europameistern auch einige unerfahrene Spieler mit nach Dublin genommen hat, traf nur Paul-Philipp Kaufmann - zum zwischenzeitlichen 1:3.

Vor Kaufmanns Treffer (36.) hatten Top-Angreifer Tom Boon (14.) und Doppelpacker Thomas Crols (19., 33.) die Belgier auf die Siegerstraße gebracht. Alexander Hendricks (48.) stellte im Schlussviertel den Endstand her.

Pro League: Ligamodus und Weg nach Olympia

Die Pro League wird jährlich vom Welthockeyverband FIH ausgetragen. Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen nehmen neun Teams teil, die jeweils zwei Mal auf die acht anderen treffen. Die Erstplatzierten der Abschlusstabelle gewinnen den Titel, zuletzt gingen beide Trophäen in die Niederlande. Der Wettbewerb dient zudem als Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele.

