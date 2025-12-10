Hockey-Damen starten mit 0:2-Pleite gegen Oranje in Pro League

SID 10.12.2025 • 09:46 Uhr Das DHB-Team unterliegt den Niederländerinnen zum Auftakt. Auch der nächste Gegner hat es in sich.

Die deutschen Hockey-Frauen haben eine Niederlage zum Auftakt der Pro League kassiert. Die Mannschaft von Bundestrainerin Janneke Schopman unterlag in Argentinien dem Olympiasieger Niederlande mit 0:2 (0:2). Für den Dämpfer aus deutscher Sicht sorgten in einer Neuauflage des EM-Finals Yibbi Jansen (3.) und Joosje Burg (24.).

Heim-EM-Dämpfer gegen die Niederlande

Bereits vor vier Monaten hatte die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) bei der Heim-Europameisterschaft in Mönchengladbach den Kürzeren gezogen. Im Endspiel verloren die DHB-Frauen im August das Duell gegen die Niederländerinnen (1:2) und verpassten knapp ihren ersten EM-Titel seit 2013.

Hammer-Auftakt für DHB-Frauen in Argentinien