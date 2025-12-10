Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
CHAMPIONS LEAGUE
BUNDESLIGA
DARTS-WM
HANDBALL
FORMEL 1
WINTERSPORT
US-SPORT
BASKETBALL
EISHOCKEY
TENNIS
MEHR
Mehr
Hockey>

Hockey-Damen starten mit 0:2-Pleite gegen Oranje in Pro League

Hockey-Frauen starten mit Niederlage in die Pro League

Das DHB-Team unterliegt den Niederländerinnen zum Auftakt. Auch der nächste Gegner hat es in sich.
Co-Kapitänin der DHB-Frauen: Linnea Weidemann
Co-Kapitänin der DHB-Frauen: Linnea Weidemann
© IMAGO/SID/Maximilian Koch
SID
Das DHB-Team unterliegt den Niederländerinnen zum Auftakt. Auch der nächste Gegner hat es in sich.

Die deutschen Hockey-Frauen haben eine Niederlage zum Auftakt der Pro League kassiert. Die Mannschaft von Bundestrainerin Janneke Schopman unterlag in Argentinien dem Olympiasieger Niederlande mit 0:2 (0:2). Für den Dämpfer aus deutscher Sicht sorgten in einer Neuauflage des EM-Finals Yibbi Jansen (3.) und Joosje Burg (24.).

Heim-EM-Dämpfer gegen die Niederlande

Bereits vor vier Monaten hatte die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) bei der Heim-Europameisterschaft in Mönchengladbach den Kürzeren gezogen. Im Endspiel verloren die DHB-Frauen im August das Duell gegen die Niederländerinnen (1:2) und verpassten knapp ihren ersten EM-Titel seit 2013.

Hammer-Auftakt für DHB-Frauen in Argentinien

In der Pro League tritt das DHB-Team in Argentinien mit zwölf Vize-Europameisterinnen im Kader an. Das Auftaktprogramm hat es dabei in sich. Nach dem Weltranglistenersten aus den Niederlanden trifft die Mannschaft um die Kapitäninnen Lisa Nolte und Linnea Weidemann als nächstes in der Nacht zu Donnerstag (01.30 Uhr MEZ/MagentaSport) auf Argentinien - die Nummer zwei der Welt.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite