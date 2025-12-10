Hockey-U21: Deutscher Nachwuchs holt WM-Titel

SID 10.12.2025 • 17:40 Uhr Das Finale gegen Spanien wird erst im Penaltyschießen entschieden.

Die deutschen Hockey-Junioren haben bei der U21-Weltmeisterschaft in Indien ihren Titel erfolgreich verteidigt. Die Mannschaft des Trainergespanns Mirko Stenzel und Johannes Schmitz setzte sich am Mittwoch im Finale mit 3:2 im Penaltyschießen gegen Spanien durch und krönte sich nach 2023 zum zweiten Mal in Folge zum Weltmeister. Nach der regulären Spielzeit hatte es 1:1 (1:0) gestanden.

Justus Warweg (26.) brachte Deutschland zunächst in Führung, Nicolas Mustaros (33.) glich aber aus. Im Penaltyschießen waren es dann Alec von Schwerin, Benedikt Geyer und Ben Hasbach, die der Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) im Mayor Radhakrishnan Hockey Stadium in Chennai mit ihren Treffern den insgesamt achten WM-Titel bei den Junioren sicherten.