Pro-League-Klatsche: DHB-Herren unterliegen England 1:4

SID 13.12.2025 • 14:22 Uhr Die DHB-Männer zeigen in Dublin einen weiteren schwachen Auftritt und verlieren ihr drittes Pro-League-Spiel in Folge deutlich.

Nach den beiden Niederlagen gegen Belgien haben die deutschen Hockey-Männer auch gegen England verloren. Das 1:4 bedeutete die dritte Niederlage im vierten Pro-League-Spiel der Saison. Nach einer torlosen ersten Hälfte erzielte England gleich vier Tore in Folge, für Deutschland traf nur Benedikt Schwarzhaupt (56.). Damit verliert der amtierende Welt- und Europameister Anschluss an die Tabellenspitze.

Für die DHB-Männer war es das letzte Spiel dieser Länderspielphase, weiter geht es nächstes Jahr in Australien. Dort trifft das Team von Bundestrainer André Henning am 11. Februar auf Pakistan.

