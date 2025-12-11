Schock-Pleite! DHB-Damen verlieren 0:1 gegen Argentinien

SID 11.12.2025 • 07:11 Uhr Zum Auftakt hatte sich die deutsche Auswahl bereits gegen die Niederlande geschlagen geben müssen.

Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft der Frauen hat auch ihr zweites Spiel in der Pro League verloren. Gegen Argentinien, dessen Auswahl Gastgeber der aktuellen Runde in der Pro League ist, verlor das Team von Bundestrainerin Janneke Schopman in der Nacht auf Donnerstag deutscher Zeit mit 0:1. Einzige Torschützin war Agustina Gorzelany in der 13. Minute nach einer Strafecke.

„Es ist sehr schade, dass wir keine Punkte aus dem Spiel mitnehmen konnten“, sagte Co-Kapitänin Linnea Weidemann: „Wir haben viele Chancen kreiert und hatten viele Kreiseintritte, genauso viel wie Argentinien.“

Doppelchance zur Revanche gegen Oranje und Argentinien