Pro League: Hockey-Männer verlieren wieder gegen Belgien

SID 12.12.2025 • 14:27 Uhr Binnen weniger Tage gibt es die nächste deutliche Niederlage gegen den Nachbarn.

Die deutschen Hockey-Männer haben binnen weniger Tage die zweite deutliche Niederlage gegen Belgien in der Pro League kassiert. Nachdem der Welt- und Europameister bereits am Dienstag in Dublin das Duell mit dem Nachbarn mit 1:4 verloren hatte, unterlag die deutsche Mannschaft nun in der irischen Hauptstadt wieder mit 1:4 (0:3) gegen die Nummer drei der Welt. Doppelpacker Alexander Hendrickx (6./25.), Thomas Crols (26.) und Top-Angreifer Tom Boon (50.) sorgten für klare Verhältnisse, nur Malte Hellwig (59.) traf spät für Deutschland.

Nach einem Sieg - ebenfalls ein 4:1 am Mittwoch gegen England - und den beiden Pleiten gegen Belgien liegen die DHB-Männer auf Platz vier. Bereits am Samstag (12.30 Uhr) geht es mit dem zweiten Aufeinandertreffen mit den Engländern weiter.