Pro League: Hockey-Weltmeister verlieren 2:3-Krimi in Hobart

SID 15.02.2026 • 09:35 Uhr Die deutschen Hockey-Männer verlieren zum Abschluss der zweiten Phase der Pro League.

Die deutschen Hockey-Weltmeister haben zum Abschluss der zweiten Pro-League-Phase im australischen Hobart eine unglückliche Niederlage kassiert. Das Team von Bundestrainer André Henning verlor 2:3 (2:2) gegen den Gastgeber.

Henning schwärmt trotz bitterer Pleite

„Das war zunächst einmal ein fantastisches Hockeyspiel mit wahnsinnig unglücklichem Ausgang. Die Jungs hätten heute einen Sieg sicher verdient gehabt“, sagte Henning: „Wir hatten mehr Chancen, mehr Ecken, mehr Kreiseintritte. Ich bin extrem begeistert darüber, wie früh im Jahr wir uns schon auf so ein hohes Niveau entwickeln.“

Zwischen Aufholjagd und WM-Fokus: Rang sechs vor dem Rotterdam-Duell