Pro League: Hockey-Weltmeister verlieren 2:3-Krimi in Hobart

Die deutschen Hockey-Weltmeister haben zum Abschluss der zweiten Pro-League-Phase im australischen Hobart eine unglückliche Niederlage kassiert. Das Team von Bundestrainer André Henning verlor 2:3 (2:2) gegen den Gastgeber.
Bittere Niederlage für Hockey-Männer
Die deutschen Hockey-Männer verlieren zum Abschluss der zweiten Phase der Pro League.
Tom Schmidt-Didlaukies für die deutschen Hockey-Weltmeister am Ball
Henning schwärmt trotz bitterer Pleite
„Das war zunächst einmal ein fantastisches Hockeyspiel mit wahnsinnig unglücklichem Ausgang. Die Jungs hätten heute einen Sieg sicher verdient gehabt“, sagte Henning: „Wir hatten mehr Chancen, mehr Ecken, mehr Kreiseintritte. Ich bin extrem begeistert darüber, wie früh im Jahr wir uns schon auf so ein hohes Niveau entwickeln.“
Zwischen Aufholjagd und WM-Fokus: Rang sechs vor dem Rotterdam-Duell
Bereits den Auftakt Down Under hatte die deutsche Auswahl gegen Australien verloren (0:3). Gegen Pakistan gab es zwei Siege (5:2 und 6:1). In der Tabelle liegt Deutschland auf Platz sechs. Die nächsten Pro-League-Spiele stehen vom 13. bis 20. Juni auf dem Programm. Dann treffen die Deutschen in Rotterdam auf die Niederlande und Indien. Die WM findet in der zweiten August-Hälfte in Belgien und den Niederlanden statt.