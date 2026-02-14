Pro League: DHB-Weltmeister überrollen Pakistan 6:1 – Revanche lockt

Die deutschen Hockey-Weltmeister haben in der zweiten Pro-League-Phase im australischen Hobart in die Erfolgsspur zurückgefunden. 48 Stunden nach seiner ersten Niederlage im WM-Jahr durch das 0:3 gegen die Gastgeber fertigte das Team von Männer-Bundestrainer André Henning in seinem dritten Spiel Pakistan mit 6:1 (3:0) ab und fuhr damit den zweiten Sieg in „Down under“ ein. Erfolgreichster Schütze war der Kölner Justus Warweg mit zwei Treffern. Schon das erste Duell mit der früheren Hockey-Großmacht hatte die deutsche Mannschaft klar gewonnen (5:2).