5:2-Gala! Hockey-Herren starten perfekt in Pro-League-Abschnitt

Die deutschen Hockey-Männer sind mit einem Sieg in den zweiten Abschnitt der Pro League gestartet. Die Mannschaft von Bundestrainer André Henning setzte sich zum Auftakt im australischen Hobart gegen Pakistan mit 5:2 (3:1) durch und feierte damit den insgesamt erst zweiten Sieg.

Christopher Rühr (6.), Tom Grambusch (17.), Benedikt Schwarzhaupt (25.), Malte Hellwig (41.) und Raphael Hartkopf (42.) trafen für die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB). Beim ersten Stopp in Irland war dem DHB-Team aus vier Spielen gegen Belgien und England nur ein Sieg gelungen.