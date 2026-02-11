Newsticker
5:2-Gala! Hockey-Herren starten perfekt in Pro-League-Abschnitt

Pro League: DHB-Team feiert Sieg gegen Pakistan

Deutschland trifft in Australien noch auf die Gastgeber und ein zweites Mal auf Pakistan.
Im Trikot der Nationalmannschaft: Tom Grambusch
Im Trikot der Nationalmannschaft: Tom Grambusch
© IMAGO/SID/Maximilian Koch
SID


Die deutschen Hockey-Männer sind mit einem Sieg in den zweiten Abschnitt der Pro League gestartet. Die Mannschaft von Bundestrainer André Henning setzte sich zum Auftakt im australischen Hobart gegen Pakistan mit 5:2 (3:1) durch und feierte damit den insgesamt erst zweiten Sieg.

Torflut: DHB-Herren treffen fünfmal nach holprigem Irland-Auftakt

Christopher Rühr (6.), Tom Grambusch (17.), Benedikt Schwarzhaupt (25.), Malte Hellwig (41.) und Raphael Hartkopf (42.) trafen für die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB). Beim ersten Stopp in Irland war dem DHB-Team aus vier Spielen gegen Belgien und England nur ein Sieg gelungen.

In Australien trifft Deutschland am Donnerstag (7.30 Uhr/MagentaSport) auf Gastgeber Australien, danach steht das zweite Duell mit Pakistan (Samstag) an, bevor es zum Abschluss noch einmal gegen die Australier (Sonntag) geht.

