Rückschlag für Hockey-Männer

SID 12.02.2026 • 10:03 Uhr Im Kampf um das Final Four nach der doppelten Runde erleiden die Hockey-Männer einen Rückschlag gegen die Gastgeber und fallen in der Tabelle zurück.

Nach dem überzeugenden Auftakt im zweiten Abschnitt der Pro League haben die deutschen Hockey-Männer einen Rückschlag erlitten.

Im Duell mit dem Tabellennachbarn und Gastgeber Australien verlor das Team von Bundestrainer André Henning mit 0:3 (0:2) in Hobart. Dem 5:2-Auftakterfolg gegen Pakistan folgte nun die erste Niederlage im WM-Jahr.

Die Australier sorgten mit jeweils einem Tor in den ersten drei Vierteln für klare Verhältnisse in Down Under. Aufgrund der besseren Tordifferenz schoben sich die Gastgeber damit an der punktgleichen DHB-Auswahl vorbei auf Rang fünf.

Erst Pakistan, dann Revanche gegen Australien

Beim ersten Stopp in Irland war dem DHB-Team aus vier Spielen gegen Belgien und England nur ein Sieg gelungen. Am Sonntag bietet sich den Deutschen die Möglichkeit zur Revanche gegen Australien (5.30 Uhr).