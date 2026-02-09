Hockey-Pro-League-Drama: DHB-Frauen scheitern 0:1 an Belgien

SID 09.02.2026 • 15:54 Uhr Das DHB-Team muss die nächste Niederlage in der Pro League hinnehmen.

Die deutschen Hockey-Frauen bleiben in der Pro League weiter ohne Erfolg. Das DHB-Team verlor am Montagnachmittag in Valencia mit 0:1 (0:1) gegen Belgien. Damit wartet die Mannschaft von Bundestrainerin Janneke Schopman nach sieben Spielen immer noch auf den ersten Sieg.

Spätes Marien-Tor sichert Belgien die Revanche

Die Partie verlief lange ausgeglichen und wurde erst im letzten Viertel entschieden. Delphine Marien (51.) erzielte den Siegtreffer für die Belgierinnen. Das deutsche Team hatte bereits am vergangenen Freitag das erste Duell mit 1:3 verloren. Belgien gelang mit den beiden Siegen eine kleine Revanche für das EM-Halbfinale 2025. Dort hatte sich die DHB-Auswahl mit 4:3 nach Penaltyschießen durchgesetzt.